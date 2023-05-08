大陸應急管理部會同有關部門和單位，對今年4月全國自然災害情況進行了會商分析。陸媒報導，4月份，大陸自然災害以風雹、乾旱、低溫冷凍災害為主，而各種自然災害共造成794.2萬人次受災，因災死亡7人，緊急轉移安置1萬人次；直接經濟損失54.4億元（人民幣，下同，約合新台幣241.22億元）。

澎湃新聞報導，4月份全國自然災害主要特點有：一、風雹災害影響湖南、貴州等地，沙塵天氣過程較常年同期偏多。4月份，全國出現6次強對流天氣過程，23省（區、市）332個縣遭受冰雹、大風、短時強降雨等強對流天氣，造成部分房屋、設施農業受災，其中，湖南、貴州、江西等地災害影響較大。風雹災害造成全國106.9萬人次受災，因災死亡5人，損壞房屋6.3萬間，直接經濟損失16億元。

此外，4月份，有6次沙塵過程影響大陸，較常年同期偏多。其中，4月9日至13日、27日至29日過程為沙塵暴級別，4月18日至21日達到強沙塵暴級別，造成華北、西北地方局地農作物受災。

二、西北、華北等地遭受低溫冷凍和雪災。4月份，有5次冷空氣過程影響大陸，較常年同期偏多。其中，4月21日至24日為全國型寒潮過程，降溫幅度大，影響範圍廣，造成西北、華北等地局地果樹受凍、設施農業受損。總體上，低溫冷凍和雪災造成山西、甘肅、陝西等11省（區）132.7萬人次受災，農作物受災面積189.9千公頃，直接經濟損失13.6億元。

三、南方局地出現洪澇和地質災害，東北淩汛形勢平穩。4月份，大陸發生4次強降雨過程，32條河流發生超警洪水，洪澇災害造成湖南、湖北、福建等15省（區、市）52.3萬人次受災，損壞房屋7800餘間，直接經濟損失6.2億元。截至5月1日，嫩江、松花江、黑龍江幹流均已全線開江，開江期間淩情平穩，沒有發生大的險情災情。此外，廣西、貴州等地發生崩塌、滑坡等地質災害。

四、雲南四川等地旱情持續發展，部分地區森林草原火災頻發。4月份，大陸大部地區墒情總體適宜，西南部分地區土壤中度以上缺墒。4月中旬以來，重慶、貴州大部、四川東部等地出現明顯降水，有效改善土壤墒情，補充庫塘蓄水，旱情得到緩解；雲南大部、四川南部等地降水仍偏少，加之同期氣溫偏高，兩地旱情持續發展，因旱需生活救助87萬人次，農作物受災面積295.5千公頃。4月份全國共發生森林火災56起，主要發生在雲南、廣西、山東、四川等地；發生草原火災8起，均發生在內蒙古。

此外，4月份，大陸共發生4級以上地震3次，最大震級為4月7日新疆拜城4.6級地震，未造成災害損失；4月2日四川會東4.0級地震造成少量房屋輕微損壞。