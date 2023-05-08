高雄出產的玉荷包品質優良，廣受大眾喜愛。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒即日起在「高雄首選電商平台」開放預購，玉荷包禮盒將於5月25日起陸續出貨。農業局還配合母親節活動，即日起至5月14止，單筆消費滿999元（需內含任一鳳梨商品）即可參加「饗食天堂」等餐券抽獎活動，買愈多愈划算。

高雄市玉荷包種植面積約有2352公頃，玉荷包於每年5月底、6月初期間量產，是全國玉荷包最大生產地。玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，受到國內外民眾的喜愛。

近年來高市府農業局以「高雄首選」打響農產名號，以粒裝分級包裝，不帶枝不帶葉，去蕪存菁，將枝葉留在產地，並採用通過產銷履歷認證的玉荷包，提高禮盒品質，建立消費者果肉枝葉分離的環保概念形象。

高雄市農業局長張清榮表示，農業局推廣「高雄首選」粒裝玉荷包多年，每年一到產季就有許多消費者詢問購買，高雄首選電商平台提供多元的支付方式，即日起開始受理預訂，將在5月25日起陸續出貨。

盛夏極品的玉荷包禮盒，顆顆甜度達14度，粒粒鮮香可口，送禮自用兩相宜，大顆粒頂級規格5斤裝禮盒1388元，特級規格5斤裝849元，通通免運。