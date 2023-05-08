民進黨主席兼總統候選人賴清德，傳出他的兩岸論述是「反共不反中」、「和平保台」。對此，時常評論時事的藥師林士峰指出，民眾黨主席柯文哲早在4年前就已有相同論述，讓網友們狠酸，這完全符合民進黨無能，卻又愛抄襲的性格。

林士峰昨（7）日在臉書發文翻出一篇2019年7月的報導，當時柯文哲聲稱，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中。林士峰也酸問賴清德，是否能評論「反共不反中」適不適合台灣的未來路線？以及此論述最早是誰說的？

不少網友也在林士峰的貼文留言，他們的意見包括「其實馬英九在2005年時也說過，看來綠營與其支持者們準備集體變馬粉了」、「當初講反共不反中的還被側翼罵爆」、「民進黨政府一直在抄柯文哲的政見」、「完全符合民進黨無能，卻又愛抄襲的性格」。

另外，粉專「政客爽」也針對賴清德相同論述指出，賴在前總統馬英九訪問大陸時，直接讓中央黨部發文，稱「我們是台灣人，不是中國人」，未來他若當選總統，兩岸恐沒有任何交流與談判空間，更遑論和平。