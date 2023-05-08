在3月的會議上，日本央行維持其超寬鬆貨幣政策不變，包括10 年期債息上限仍設在0.5%。市場對於這項措施的批評聲浪日益升高，並在通膨升高之際，押注日銀可能在近期內升息。

這份3月9、10日的會議紀要顯示，在九人組成的理事會中，幾位央行決策官員表示他們看到日本出現一些「正面跡象」，意味著經濟正朝著實現日本央行設定之2%通膨目標前進。

會議紀要亦顯示理事會討論了企業如何持續提高價格以轉嫁原材料成本上漲，以及漲價潮正從商品擴散到服務。但儘管有些官員認為通膨方面出現正面跡象，大部分官員仍然認為日本經濟前景存在「極高」的不確定性，應維持超寬鬆的貨幣政策。

一名官員表示，日銀必須聚焦的風險是「政策過早轉向而錯失實現通膨目標的機會」，而非擔心太晚修改政策。另一位決策官員表示，任何有關於政策轉向的討論都必須謹慎為之，因為超寬鬆政策的反轉將對公眾造成廣泛的影響。

3月會議是日本央行前總裁黑田東彥主持的最後一次政策會議。市場普遍認為新任總裁植田和男（Kazuo Ueda）終將引導日銀放棄黑田力主的激進激勵措施。越來越多批評稱這些措施扭曲市場定價，並壓垮金融業的獲利。

4月底的會議是新任總裁植田上任以來主持的第一場政策會議，當時該行決策理事會一致表決通過維持其關鍵的短期利率在-0.1%和10年期債息目標約在0%不變，但修改了央行的政策利率指引，取消有關於「應防範新冠疫情帶來的風險」和「利率應保持在當前或更低水準」的措辭。理事會亦決定每隔1至1年半左右對貨幣政策路徑進行全面檢視。