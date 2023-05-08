克勒拉省體育廳長布杜拉西曼（V Abdurahiman）今晨在電視台新聞表示，當地時間昨晚7時30分左右，一艘雙層客船在馬拉普蘭縣（Malappuram）一處海灘附近翻覆。

乘客確實人數不明，目擊者估計大約在35人至40人左右。截至今天上午，被救起送醫的乘客當中，已有22人死亡，包括婦女和兒童，尚有8人急救中。

另外，CNN18電視台報導，可能還有人受困船艙，由於夜間視線不良，搜救行動於今晨恢復，死亡人數還可能繼續上升。

報導說，地方法規禁止客船於下午5點之後出海，出事船隻明顯超載，許多乘客未穿救生衣。

目前不清楚乘客是否包括外國人，船東目前在逃中。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今晨發布推特說，他對翻船事件造成的人命損失感到傷痛，中央政府將為遇難者家屬提供20萬盧比（約新台幣7萬5000元）的慰問金。

克勒拉省西臨阿拉伯海，是印度觀光勝地之一，省政府已宣布今天為哀悼日，全省停止官方活動一天。（編輯：陳惠珍）1120508