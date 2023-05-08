中國（海南）改革發展研究院院長遲福林表示，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。未來10年，中國累計商品進口額有望超過22兆（美元，下同），服務進口總額將達5兆，兩者加起來將超過27兆，樂觀估計可能超過30兆。

遲福林在大陸《環球時報》撰文指出，作為新型開放大國，中國以深化自身改革開放為重要動力，進一步將中國的發展與世界各國的發展相融合，也讓中國和世界更加進步繁榮。2013年-2021年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率達38.6％，超過G7國家貢獻率的總和。中國還將繼續為全球經濟增長作出重要貢獻。

遲福林表示，要以制度型開放分享中國大市場。近年在海南舉行的消博會就是世界各國共用中國消費大市場的一個重要平臺。2022年，中國14億多人在教育、醫療、健康、資訊、旅遊等方面的服務型消費占消費總量的比重為43.2％，預計5年後將達到50％左右，10年後將達到55％至60％，由此帶來的巨大新增消費空間，不僅對中國的經濟增長、結構轉型具有重要推動力，而且對世界經濟也是重大利好。

遲福林還列舉數據表示，2001年至2021年，中國貨物進口額增長2.5兆，是全球增幅最大的國家；未來10年，中國累計商品進口額有望超過22兆，服務進口總額將達5兆，兩者加起來將超過27兆，樂觀估計可能超過30兆。目前，中國制度型開放的重點是服務貿易領域。未來，在以服務貿易為重點的制度型開放方面將會有諸如優化跨境服務貿易負面清單等新舉措。

遲福林還稱，以開放發展推動世界經濟再平衡。亞太地區已成為全球最具活力的地區之一。中國經濟增長將對亞太區域增長產生重大影響。有研究估計，中國經濟增速每提高1個百分點，亞洲其他地區的產出就會增加約0.3％；1991年至2020年，東亞與太平洋地區GDP占全球的比重由19.8％上升至31.8％，提高了12個百分點；其中，76.5％的增量是由中國與東盟貢獻的。當前，中國推進與東協自貿區3.0版談判，將在更高水準經貿合作中釋放區域增長活力。

遲福林強調，制度型開放既是更高水準開放，也是深刻的制度性變革。在世界經濟格局激烈動盪的大背景下，中國將以高水準開放把自身的發展與世界各國的發展相融合，將大陸國內深化改革和國際經貿合作相融合，促進各國共同發展。