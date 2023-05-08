花蓮新城北浦外海距岸處，昨被民眾發現有具女浮屍在海上載浮載沉，海巡署艦隊分署第六海巡隊隨即派遣巡防艇馳赴現場，由人員著潛水衣與鄰近膠筏將屍體打撈並接駁至艇上，發現該遺體特徵為身高150公分、體重80公斤，身著有米老鼠圖樣的白色短袖T恤及卡其色短褲，身上無明顯外傷及刺青，後續將報請檢察官相驗，釐清死因。

第六海巡隊昨上午11點25分許，接獲第九巡防區轉民眾報案指出，北浦外海近岸處，疑發現一具屍體，請求協助處理。

花蓮新城北浦外海距岸處，昨被民眾發現有具女浮屍在海上載浮載沉，經海巡署艦隊分署第六海巡人員打撈接駁至岸上後，已將報請檢察官相驗，釐清死因。（海巡署艦隊分署第六海巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

第六海巡隊隨即指派35噸級巡防艇馳赴現場，於上午11點50分抵達後，因該具屍體位置距岸50公尺許，離岸過近，因此艇長指示人員著潛水衣進行打撈作業，並協調鄰近膠筏協助打撈，中午12時55分許，成功屍體將接駁至艇上。

經人員檢視屍體特徵為女性，身高約150公分、體重80公斤，穿著白色短袖T恤且前面有米老鼠圖樣、卡其色短褲、無明顯外傷及刺青。

花蓮新城北浦外海距岸處，昨被民眾發現有具女浮屍在海上載浮載沉，經海巡署艦隊分署第六海巡人員打撈接駁至岸上後，已將報請檢察官相驗，釐清死因。（海巡署艦隊分署第六海巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

巡防艇在下午1點38分返抵花蓮港中油站碼頭後，將屍體交由第六海巡隊偵緝組人員進行後續程序，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

花蓮海巡隊表示，民眾如有相關線索，可撥打03-8233781專線。此外，花蓮地區海岸美麗，卻隱藏潛在危險，戲水民眾絕不可掉以輕心，應特別注意自身安全，於海上發現或發生任何危難時，請立即撥打海巡署免付費「118」報案服務電話，海巡隊皆會於第一時間派員處理。