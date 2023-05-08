在欣賞音樂會、歌劇表演，或是戶外劇場演出時，台上優美樂章要能傳送到觀眾的耳朵，硬體每個環節可都是需要經精準設計，台科大建築系教授江維華就是這些鬼斧神工工程幕後推手，他最近出版《表演建築：美感與功能的交響》一書，分享表演建築與聲學設計。

江維華參與過日本建築師伊東豐雄委託臺科大團隊製作的「台中歌劇院」大廳聲學模型（亦為台方大矩聯合建築師事務所顧問）及大元聯合建築事務所承接的「屏東演藝廳」兩大指標性案件。

江維華說，「台灣設計人才雖多，但在設計前的計畫，卻經驗不足，『題目制定』偏弱，加上如果是國內建築師領銜的案件，工程預算和服務費用偏低，監造責任過重，讓處理過程更顯辛苦」。

因此江維華往往不只是擔任聲學顧問，連席位安排等相關事項，都會親自投入，正因作品複雜又獨特，溝通更顯重要，如同在交響樂團每個人，如何分工又協調，能夠磨合出多方都滿意的成果，是非常有挑戰的事。

江維華表示，透過他的走訪、紀錄、研判也帶給建築人對「建築與都市」的宏觀視野。透過實景照片、建築繪圖與3D數位模型建構，他梳理古今中外表演建築，把艱澀聲學設計，以深入淺出方式呈現。

江維華期盼，透過本書，能夠從設計規劃到營運提供不同視野，藝術參與是否能融入日常生活，走進社區，思維決定結果，也這是他出這本書更深切的願望。