星宇航空6日發生嚴重延誤，導致302名旅客被迫夜宿成田機場，導致旅客怒氣全撒在空服員身上，雖董事長張國煒清晨親赴東京致歉，但仍澆不熄部分乘客怒火，對此，知名媒體人狄志為的妻子職業正是空服員，針對此事他則有感而發「身爲眷屬感受很深！所有組員辛苦了」。

狄志為今（8）日稍早發文表示，可以理解搭機乘客當時的不滿，但不管如何都不應該口出惡言「安全比什麼都重要吧，別用口水解決問題」自己也認同航空公司應檢討危機處理及調度，但看見第一線機組人員要承受乘客的情緒，讓身爲眷屬的他看了相當不捨。

接著，他在留言區透露，自己的太太及同事們也常遇到情緒失控的客人「不滿完全是可以理解的⋯⋯但不該罵人啊」此外，他更指出「有一些有錢人手高眼低的，認為自己坐商務艙就是大爺，常常把組員當傭人使喚，我之前出國搭飛機看過太多了」也強調，每個人工作都有他的職業尊嚴，應該都要互相尊重。

貼文一出，許多網友紛紛留言表示認同他的看法「認同~只要是正當職業本就不分貴賤~花錢的人買的是服務內容~沒有花錢就大爺的道理」、「認同志為的說法，空服員您們辛苦了！」、「我以前有個同事是空姐，他說其實台灣人很澳洲」、「第一線人員真的辛苦又無奈」。