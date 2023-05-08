高市府觀光局近年積極推廣多元化的運動觀光活動，讓遊客透過不同方式感受擁有山、海、河、港的魅力高雄。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局近年積極推廣多元化的運動觀光活動，讓遊客透過不同方式感受擁有山、海、河、港的魅力高雄。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局近年積極推廣多元化的運動觀光活動，讓遊客透過不同方式感受擁有山、海、河、港的魅力高雄。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

疫後民眾日漸重視休閒運動，而兼具運動的觀光旅遊成為新趨勢。高市府觀光局近年積極推廣多元化的運動觀光活動，讓遊客透過不同方式感受擁有山、海、河、港的魅力高雄，民眾可以單車、水域（包含衝浪、立式划槳、獨木舟及纜繩滑水等）或爬山、健行等探險活動來認識高雄。

高市府觀光局長高閔琳表示，單車旅遊是目前最受歡迎的城市體驗活動之一，而高雄鐵路地下化後，全長15.37公里的百年鐵道變身綠色長廊，是遊客騎鐵馬乘風感受城市的好選擇，觀光局也搭配各區特色規畫許多跨域的單車遊程路線，最受歡迎的莫過於愛河亞灣及蓮池潭風景區，騎乘單車欣賞沿途美景之餘，還能品嘗隱身巷弄中的美食小吃。

高閔琳進一步指出，喜歡玩水的民眾可以選擇愛河水域活動、蓮池潭纜繩滑水主題樂園及旗津海水浴場等高雄水域運動觀光地。民眾到愛河水域河道可下水從事立式划槳(SUP)、獨木舟、泛舟艇、水上腳踏車、非動力風帆等水域活動，今年更開放「愛河灣非動力水域遊憩活動區」，民眾攜帶水上遊憩活動浮具，穿著符合規定的救生衣，並實名登記後即可下水遊玩。

而4月剛剛開放的旗津海水浴場是民眾踏浪戲水的首選地。喜愛挑戰極限的玩家或想體驗滑水樂趣的民眾可選擇蓮池潭全台首座國際標準纜繩滑水場享受乘風破浪的快感。此外，蓮潭滑水主題樂園也開設「童遊藝境親子館」提供學齡前的小朋友優質休憩空間。

高閔琳補充，喜愛往郊區健行及欣賞自然風景的民眾，可以選擇柴山步道、半屏山自然公園、田寮大崗山步道、月世界地景步道、大社觀音山步道、彌陀漯底山步道等親子型步道，享受芬多精洗禮。此外，六龜寶來花賞溫泉公園周邊也有浦來溪頭社戰道，健行完還可在花賞公園泡湯賞花，園區也有城市冒險探索設施，多項高空體驗讓民眾盡情挑戰與冒險。