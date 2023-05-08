香港律政司副司長張國鈞在香港《大公報》撰文表示，粵港澳大灣區具備「一國、兩制、三法域」的獨特優勢，做好兩地法律實務對接和司法互助，將可打通大灣區發展經絡，對大灣區發展和建設做出難以取代的作用和貢獻。

張國鈞表示，在中央政府大力支持下，香港與大陸至今達成共9項關於民商事司法協助的安排，建立了覆蓋面廣、針對性強的司法互助機制，從法律程序的協助、仲裁事宜到相互認可及執行有關婚姻家事、破產或清盤程序等，實現了兩地民商事判決司法協助的基本全覆蓋，這是其他司法管轄區難及的優勢。

張國鈞提到，律政司正爭取盡快落實去年通過的《內地民商事判決（相互強制執行）條例》，為兩地互認可和執行民商事判決提供一個更全面和有效的機制。外國商界在香港進行的仲裁和法庭程序，將可受惠於兩地建立的司法互助機制，獲得更多保障。

他又指，目前「港資港法」已在深圳前海實施，供在前海註冊的港資企業，即使在沒有涉外因素的情況下，可協議選擇民商事合同適用的法律，包括香港法律。「港資港仲裁」亦已適用於大陸廣東自由貿易試驗區，容許區內註冊的港資企業可協議將商事爭議提交域外仲裁，包括香港。兩項措施為當事人提供更多選擇，增強商界在大陸投資創業的信心。

張國鈞還認為，香港在涉外法律服務方面的優勢，將助大灣區打造高水準法律服務人才高地，並提供更完善的法治保障。