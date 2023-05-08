台74線崇德至北屯二交流道8日晚間9點半至翌日凌晨5點半封閉「西行向主線全部車道」，並同步封閉西行向潭子入口匝道進行交通管制。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

台74線崇德至北屯二交流道9日晚間9點半至翌日凌晨5點半封閉「東行向主線全部車道」，並同步封閉東行向北屯一入口匝道進行交通管制。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

台74線崇德至北屯二交流道10日晚間9點半至翌日凌晨5點半封閉「東、西行向主線全部車道」，並同步封閉西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道進行交通管制。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

台74線封路3晚！為因應國道1號增設銜接台74線系統交流道工程施作，台74線北屯二至崇德交流道（14K＋500~17K＋700）部分車道及入口匝道將於本月8至10日晚間9點半至翌日凌晨5點半暫時封閉，警方提醒，東行可於西屯三、北屯一及北屯二，西行可於潭子、崇德交流道匯出，呼籲民眾配合並提早改道。

交通部高公局第二新建工程處將進行台74線高架橋路面刨鋪、標線繪製及護欄移設作業，將於8日晚間9點半至翌日凌晨5點半封閉台74線崇德至北屯二交流道「西行向主線全部車道」，並同步封閉西行向潭子入口匝道進行交通管制；9日晚間9點半至翌日凌晨5點半封閉台74線崇德至北屯二交流道「東行向主線全部車道」，並同步封閉東行向北屯一入口匝道進行交通管制。

至於10日晚間9點半至翌日凌晨5點半則封閉台74線崇德至北屯二交流道「東、西行雙向主線全部車道」，並同步封閉西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道進行交通管制。

中市警五分局呼籲，交通維持管制期間請用路人體諒配合，行經封閉路段小心慢行，如欲避開此施工路段東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出、西行可於潭子及崇德交流道匯出提前改道改走平面道路（環中路），以確保行車順暢；同時可利用警廣（FM94.5）了解路況，以免耽誤寶貴時間。

中市警五分局表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，同時持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全；中市警五分局分局長陳松寅籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。