小甜甜（張可昀）與小13歲老公宋晉賢在3月正式簽字離婚，結束2年婚姻，雙方分開後撕破臉，小甜甜批前夫拍家人影片當作秀工具，宋晉賢反擊並指控她虐狗，對此，小甜甜稍早在臉書發文否認虐狗，怒控對方造假，並控訴前夫說謊、讓家人拍Youtute頻道盈利、讓家人生病3大罪狀。

小甜甜和前夫離婚後正式開戰，針對前夫曝光狗狗傷勢照、指控她虐狗，小甜甜則在臉書曬出狗狗的特寫影片，證明身上沒有傷口，並反擊：「還有現在什麼都能造假，但實體眼睛能見的影像假不了，虐狗如你控訴的那麼可怕，兩天三天他就能奇蹟般的活蹦亂跳！」並酸前夫：「你說我虐狗？我這麼愛狗的人可以說我虐狗？你乾脆說我虐待你全家和祖先好了！」

小甜甜酸前夫想紅，「但想出道想紅都不應該用不對或說謊的方式，傷害前期來博取同情好感或是用動物來讓自己變成偉人大家都喜歡你，你真的就變紅人...說真的！！」勸對方要腳踏實地。

同時，小甜甜列出前夫說謊、讓家人拍Youtute頻道盈利、讓家人生病3罪狀，根據《三立新聞網》報導，小甜甜指控前夫聲稱要帶家人吃母親節大餐，實際則是參加野餐日活動，直到朋友傳照片給小甜甜，她才發現前夫說謊，小甜甜氣說，家人事後得急性腸胃炎，醫生診斷是接觸到不乾淨的人、食物，她還怒控，前夫讓家人拍Youtbe影片還開營利，賺取營利。

小甜甜離婚官司才剛落幕，現在雙方又開戰，她現在不排除提告。對此，媒體求證宋晉賢，他的手機則沒通，無法得知回應。