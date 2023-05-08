立法院啟動遷建計畫，台中市提出的地點位列第三名，台中市長盧秀燕上午受訪表示，前兩名都在台北市，可能是因為立院考量直接搬遷比較方便，但若以全國各縣市委員到立院開會的方便性來看，台中市地點適中、應該是首選，開會距離的考量應該最重要。

盧秀燕表示，台中市這次提出幾個點讓立法院挑，在最後入圍的地點中，台中市排第三，雖然立法院選址地點有排行，但若以全國各縣市立委的方便性，台中還是最方便，而第一、二名都在台北市，應該是立法院考量搬遷的方便性，但立法院開會應以立法委員為主，有些立法委員應該也會反映。