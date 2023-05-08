根據央視新聞，外交部發言人華春瑩今天宣布：中國—中亞峰會將於5月18日至19日在陜西省西安市舉行。習近平將主持峰會。哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymukhamedov）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）將應邀與會。

中國外交部長秦剛4月27日在中國—中亞外長第4次會晤上曾宣布，各方商定5月將舉行中國—中亞峰會。而在去年中國—中亞外長第3次會晤期間，各方同意建立元首會晤機制，首屆峰會由中方舉辦。

環球時報4月27日的報導引述蘭州大學一帶一路研究中心教授朱永彪說，美國從阿富汗撤軍後，干涉中亞地區的外部勢力減少，中國與中亞合作空間比以前更大。另一方面，隨著中亞國家在美國地緣戰略軌道中的地位下降，中亞國家與中國合作的意願也有所增強。

中國社會科學院俄羅斯東歐中亞所研究員王曉泉認為，這兩年來，阿富汗變局和俄烏戰爭加劇了中亞地區的安全形勢，域內國家面臨恐怖主義勢力滲透和大國博弈加劇的雙重壓力，還面臨美國實施次級制裁的威脅。在地緣和安全層面，近年來中國和中亞合作正在日益深入。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1120508