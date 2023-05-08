星宇航空發生嚴重延誤事件，導致302名旅客克難夜宿航廈，董事長張國煒昨（7）一大早抵達成田機場親自向旅客道歉，有部落客表示，張國煒能一早現身成田機場，關鍵在於凌晨就決定要立刻出發到東京，且選擇搭廉航「紅眼班機」，讓不少網友驚訝「我以為他搭私人飛機過去的」，部落客說這也算是「公關行銷的學問」。

原PO昨日於臉書粉專《愛出國 i-FLY.tw 2.0》發文表示，張國煒7日一大早現身成田機場，代表他凌晨就決定馬上出發到東京，但當時只有3個選擇，台灣虎航0時10分、樂桃2時15分和捷星2時40分的3個班機。原PO說，張國煒搭了紅眼航班，才能及時趕到現場。

貼文曝光，有網友驚訝，「我看到新聞當下還以為，是他自己弄台私人飛機」、「他不是自己開飛機過去救援的？」對此原PO直言，「你覺得JX803旅客知道他搭私人飛機會想什麼？搭廉航夜奔，也是公關行銷學問。」

事實上，張國煒過去曾批評廉價航空是虛榮的東西，若遇到飛機延誤還沒東西吃，如今卻搭廉航趕赴成田，讓網友忍不住大酸。但張國煒昨受訪時改口說，廉航的價位，提供這樣的服務也滿公道，缺點就是什麼都沒有。