好市多進口「A肝莓果」事件延燒，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰昨天在臉書發文表示，有民眾曾食用好市多莓果後驗出A肝陽性，已通報到新北市衛生局，並呼籲衛生機關主動發布個案病情。疾病管制署今天表示，新北疑似A肝個案為40多歲女性，今天複驗結果出爐為陰性，暫時排除急性A型肝炎。

蘇一峰昨天在臉書發文透露，有年輕男性網友分享自己3月健檢發現肝功能異常，後來暴增到500多，而正常人是40以下，後來看了新聞想起有買好市多莓果，驗了A肝是陽性，目前已通報到新北市衛生局。他質疑「好市多說3月前沒有人被感染，真的嗎？」並呼籲衛生主管機關主動發布個案病情。

新北市衛生局今天稍早證實，5月5日接獲醫療院院所通報，該個案曾食用好市多莓果且疑似A肝病例，目前複驗結果等待確認中，若確定罹患A肝將展開疫調。不過，疾管署公布最新檢驗結果，該個案複驗結果今天出爐，IgM抗體為陰性，暫時排除急性A型肝炎。

疾管署發言人羅一鈞說明，有關媒體報導新北疑似A肝通報個案，實際為40多歲女性，曾於3月食用好市多科克蘭綜合莓果，亦有B肝帶原，近期曾有肝功能檢驗異常，5月1日接獲好市多電話及簡訊通知後，5月2日自費檢驗A肝抗體陽性，但因其檢驗之單位非疾管署認可A肝檢驗機構，經衛生局將檢體送交本署之認可實驗室複驗，今日檢驗結果出爐為A肝IgM陰性，暫排除急性A型肝炎。

羅一鈞指出，為慎重起見，衛生局將再採集個案血清檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，另衛生局亦於昨日針對3名曾食用該莓果的家人採檢，送驗A肝，預計今日稍晚會有檢驗結果；食藥署與衛生局將至個案家訪，取回食餘莓果，以利後續若有個案確診時調查之需。