女星王思佳近日上節目大秀自己愛馬仕包，結果被懷疑是假包，她目前將包包送到專業機構驗包，並透露是花90萬找代購買的，引起網路熱議。律師李怡貞昨（7日）也發文提到名牌包這件事，其中她表示，自己的愛馬仕包包，也是靠專門代購，或是二手市場買來的，爆出如果是要從櫃上拿到王思佳疑似假包的那款，至少要花上百萬，驚人高價嚇壞不少網友。

王思佳最初被網友指疑似是假的那款包的名稱叫做mini Kelly(迷你凱莉包)，李怡貞透露，自己沒有那款包所以不清楚真偽，不過她持有其他包款，都是透過專門代購或第二手市場來的，「第一手拿不到，所以其實一個包櫃上價格三十多（萬），確實多溢價2倍是有可能的」並指出兩大關鍵，「因為現在愛馬仕是要靠長期建立關係，還有消費紀錄上看出來喜愛的程度，才有可能拿到。」

李怡貞透露一款迷你Kelly包，「可能你的配貨是必須要達到2,000,000然後是3,000,000甚至更多之後才有漸進式可能拿到的」，同時表示，或許這個包現在拿到的困難度超級高，所以大家都會用放大鏡來檢視，當然如果公眾人物要露出包包，又特別是極稀缺熱門款，那麼明眼人其實真的會一望即知。

但李怡貞也表示，其實買了這麼多包，後來發現包包真的沒有辦法幫自己提升價值，不管買多貴的包都一樣，「唯一的方法就是自己幫自己各種增值，讓包包配得起妳的氣場或氣質，不會讓人看了違和」，就算揹著便宜的購物袋都會看起來很高級，「就不用一直要在各品牌追頂，萬本歸宗，就是單純自己買自己真的喜歡的包使用的購物法則而已。」