高姓夫妻一家人日前開車至新社區出遊迷途山區，警方靠地圖座標找到人。（警方提供）

高姓夫妻一家人日前開車至新社區出遊，依導航行駛卻困在山區產業道路，且所在位置不詳，慌張打電話向警方協助，員警依報案座標位置尋找，抵達後仍耗時20分鐘在新社水井地區產業道路找到人，高姓一家人相當感謝警方解危。

東勢分局永源派出所長陳盈延表示，6日下午2時許接獲110勤務指揮中心通報，稱民眾利用google地圖導航，卻於山區迷路，車輛打滑無法前行，且不知道身處正確位置，僅提供地圖座標位置(北緯24°13'43 東經120°46'33)。

警方獲報後旋即派遣警力前往搜尋，由於山區範圍大，且附近無住戶、電線桿等明顯地標，僅能依靠高姓民眾提供google地圖座標附近小路開始尋找，花了20分鐘左右，才在新社水井地區的產業道路找到高男一家人，並順利協助車輛脫困。

高男感動表示，當日欲到新社區東興宮附近找家人，依照導航卻迷路受困在山區，一家人十分慌張，幸好警方即時到場協助，並對警方熱心協處表示感謝。

東勢警分局呼籲，民眾利用導航在山區迷路案件頻傳，提醒民眾赴外地旅遊，要先了解路況再上路，避免危險發生，若不慎迷路，亦可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置，以利警方找尋協助。