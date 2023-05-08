國道1號北上72.5K、楊梅路段，今日上午10時44分發生4部自小客車連環撞事故，占用內線車道，後方車流紫爆回堵5公里，警方獲報後已趕抵現場，事故處理中，高公局提醒用路人小心駕駛。

用路人注意！國1北上楊梅段「4車連環撞」，紫爆回堵5公里。(翻攝高速公路1968)
用路人注意！國1北上楊梅段「4車連環撞」，紫爆回堵5公里。(翻攝高速公路1968)
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