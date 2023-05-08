用路人注意！國1北上楊梅段「4車連環撞」紫爆回堵5公里 11:262023/05/08 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 用路人注意！國1北上楊梅段「4車連環撞」，紫爆回堵5公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上72.5K、楊梅路段，今日上午10時44分發生4部自小客車連環撞事故，占用內線車道，後方車流紫爆回堵5公里，警方獲報後已趕抵現場，事故處理中，高公局提醒用路人小心駕駛。 用路人注意！國1北上楊梅段「4車連環撞」，紫爆回堵5公里。(翻攝高速公路1968) 下雨天上班注意！國1北上新竹段「3車追撞」回堵5公里 「囡仔昌」再版！男遭狠剁雙掌丟包醫院 8嫌投案偵辦中 孕婦開車左轉「疑A柱死角」 母女遭撞捲車底3歲女童當場亡 #紫爆 #回堵 #楊梅 #連環撞 #國1 也許您會感興趣 推薦閱讀 下雨天上班注意！國1北上新竹段「3車追撞」回堵5公里 08:382023/05/08 社會 國6舊正匝道每逢尖峰必塞爆！ 5月啟動AI監控調整 11:162023/04/30 生活 國1南向汐止段紫爆！2車追撞 回堵5公里 08:302023/04/24 社會 張善政出手了！ 一口氣整修楊梅10公園遊戲場 年底完工 17:202023/05/02 生活 國1南下員林交流道「6車連環撞」占2車道 回堵1公里 16:532023/04/29 社會 桃園這區「不禮讓行人」狂抓111件違規 警方宣導路口大執法 15:012023/05/02 社會 桃園楊梅第八公墓遷葬 將打造休閒公園預計明年中啟用 19:102023/04/26 生活 阿伯騎車一半「突四肢發麻」 臉發白無急赴派出所求助 13:482023/05/04 社會 扁救子北上趴趴走仍調查中 矯正署今准扁第34度展延保外醫治 19:482023/05/04 社會 高雄4車連環撞 5人送醫其中2人意識昏迷 13:402023/05/07 社會 小狗突衝道路害3車連環撞 警、傷者都在找「他」 17:492023/04/28 社會 國1南下桃園段「1大4小」連環撞 1車翻覆傷亡不明 09:132023/05/02 社會 LINE群收股票內線消息 男遇飆股詐騙70萬血汗錢險飛了 21:232023/04/21 社會 國1南向高雄端3大型車追撞 回堵4公里 10:152023/04/24 社會 驚險！幼貓鑽進汽車引擎 警掏出一物誘惑救援 13:472023/05/04 社會 40年楊梅網球場重生 花千萬「整形」完工啟用 18:142023/04/27 生活 長者交通事故增 桃警前進醫院輪播影片宣導 10:182023/04/25 社會 因為這原因 國1南向高雄端 3大車追撞 11:192023/04/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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