高鐵公司宣布，將從6月30日起終止台南站快捷公車H62奇美醫院線優惠。市府交通局今天表示，這是指搭乘該路線的高鐵乘客優惠將取消，原路線服務將改由市府接手並納入市區公車，初期路線班次服務不變，但需付費。

交通局說，高鐵快捷公車H62是高鐵公司全額出資的接駁服務，該公司因營運政策調整將停止出資，鑑於民眾仍有搭乘公共運輸往返高鐵站的需求，因此市府將接手納入市區公車，並向中央爭取納入公車虧損補貼，讓公共運輸服務不中斷。

交通局指出，市府接手後，因高鐵公司不再提供聯合行銷，因此也將回歸市區公車票價計費，採二段票計費，每段票18元，以仁德為分段點，從奇美醫院搭到高鐵站全票為36元。

另外，搭乘該路線公車的民眾，也將同時適用市區公車的各種優惠，包括持市民卡可享平日半價、假日免費，2小時內轉乘其他公車可享9元優惠，未來還會納入即將推出的月票吃到飽範圍。

交通局強調，7月1日起該路線由市府接手後，將先維持原有路線班次，未來市府將根據搭乘需求進行優化調整，以提升服務品質。至於高鐵台南站另一條H31市府線快捷公車，仍將維持由高鐵公司提供服務及行銷優惠。