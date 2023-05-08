今天台股在上周五站回500元關卡的台積電(2330)領軍下，指數跳空開高，股王信驊(5274)及4月營收表現不佳的股后大立光(3008)股價同步走高，千金股創意(3443)、力旺(3529)、祥碩(5269)均力守紅盤之上，中小型股依舊搶眼，營邦(3693)、崧騰(3484)、力致(3483)、建碁(3046)、邁達特(6112)、新鼎(5209)、慧智(6615)、虎門科技(6791)、倉和(6538)等盤中股價強攻漲停板，在多頭奮力上攻下，台股盤中指數一度大漲逾百點，站上15700點，截至10點50分為止，加權股價指數約15721.11點，上漲95.04點，成交量約為1300.65億元；OTC指數為213.79點，上漲0.74點，成交量約422.99億元。

今天盤中上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲2.47%，其次是電子零組件類股及汽車類股，分別上漲1.14%及1.1%，表現較差者為電線電纜類股、玻璃類股及營建類股，其中電線電纜類股下跌2.45%，玻璃類股下跌0.35%，營建類股下跌0.22%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲2.28%，表現最差為光電類股、下跌1.4%。

就技術面來看，儘管上周五美股強勢反彈大漲，受到地區銀行危機死灰復燃、FED持續升息，以及半導體大廠財報不佳等衝擊，整周指數表現不佳，不過五一勞動節假日過後的台股相對強勢，上周五加權股價指數以15626.07點作收，累計一周上漲46.89點，漲幅約0.3%，周K收小十字線，成交量則萎縮至日均量2025.5億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步反彈，OTC收盤指數為213.05點，累計一周上漲3.72點，漲幅約1.78%，K線收紅，日均量754.2億元；受到美股大漲激勵，台股今天也跟著強勢大漲，盤中指數一度大漲逾百點，台股自從跌落季線後始終受到壓制，不過殺低意願不強，縱使國際股市動盪與台灣重量級公司法說，指數依然表現溫吞，低檔隱隱有買盤支撐，導致短期均線再度糾結，且OTC市場表現依然活躍，不但迅速收復季線，量能也沒有明顯萎縮，顯示市場對於中小型股依然積極參與，不過技術面另一個問題是年線持續下行，要能達成均線多頭排列，需要等待6月底，預期短期指數區間將在15200點至15800點。

分析師表示，從近期國內外公司的財報來看，半導體仍然面臨存貨問題，因此製造端尚未脫離谷底，不過市場面對產業沒利多局面依然抱持期待，綜合而言，由大盤與OTC指數分歧的表現可以看出，多頭並未離場，資金轉向OTC尋求機會。

OTC類股中以生技、電子為大宗，近一個月生技族群較為沉寂，但是題材並無變化，如：新藥的銷售、醫美市場的復甦等，故建議把握類股輪動，回頭找尋籌碼沉澱的機會，建議低檔布局趨勢題材族群，如新能源概念、碳權節能等。