英業達第一季營收1201.82億元，創同期次高。出貨方面，第一季筆電出貨440萬台，較去年第四季持平，年減12%。雖然第一季筆電受惠3月標案訂單帶動出貨量優於原先預期，但伺服器因高基期季減雙位數、智慧應用適逢淡季也是雙位數季減，展望第二季，預估筆電出貨量可望較第一季高個位數成長，伺服器、智慧應用出貨量也季增高個位數，帶動營收呈現高個位數季增。

近年來，因應集團策略發展，英業達陸續與台大、北科大、台科大、淡江等多所大學合作舉辦徵才博覽會及說明會，釋出5G、智慧製造、智慧醫療、智慧交通、大數據分析、車用電子及雲端運算等職缺，並由人資團隊第一線與年輕學子接觸，現場輔導學生履歷撰寫及面試技巧，以及研發單位主管一對一說明職缺內容與分享工作經驗，熱情傳授職場實用技巧與經驗，再加上現場活潑有趣的「讓神明幫你點亮職場光明燈」互動有獎擲筊比賽活動，整體徵才活動獲得學子們熱烈迴響，吸引眾多學生目光，履歷投遞數量超過千份，創下近幾年新高，追蹤官方社群人數相較去年同期亦大幅成長250%。

除產學合作外，英業達亦安排業師授課與實習生計畫，讓同學們除了在校的知識學習之外，能有機會提前進入職場，透過專業的前輩給予一對一的指導，進行有薪制的實務學習，使學生能在就業前即有機會接觸車用電子、5G、AI、元宇宙等高科技產品領域之實務訓練，以強化學生的專業技能，培育學生學以致用之能力，縮短學校與企業之學用差距，以提升學生未來就業競爭力。截至目前，已成功培育近500位潛力學子。

英業達自2022年起，亦設立「優秀人才獎助學金辦法」，讓學生在安心學習的同時，也能提前擁有獲得預聘職缺的機會。英業達的獎學金計畫覆蓋多個學科領域，包括電子、電機、機械、資工、資管等，補助項目包括在學期間兩年學雜費以及每月生活補助金等，申請資格為大三、大四學生與碩士生，獎助金額最高可達新台幣64萬元。英業達期望，透過獎學金的設置與推展，讓學生超前部署了解產業現況，擁有學以致用的發揮舞台，確立未來的職涯方向。