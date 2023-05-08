台中市豐原區2名男子日前駕駛小客車，行經豐南街與豐原大道2段口時突遇車熄火卡路中，當時正好遇合作派出所巡邏員警行經該路口，警方見狀立即上前協助推車與疏導交通，緊急排除現場狀況。

豐原警分局指出，合作派出所警員陳奕夫、鄒廷佳日前下午5時40分許擔服巡邏勤務時，見一輛白色小客車停於豐南街326巷往豐原大道2段方向的直行、左轉車道，因該巷道僅有直行、左轉及右轉專用2車道，又正值下班期間，車流量大，為避免造成交通阻塞，陳等2員立即上前了解。

原來28歲陳姓男子於該路口停等紅燈時，車輛突熄火故障，無法再次啟動而卡在路中，考量當下道路車流量大，為避免其他意外發生，陳等2員立即分工合作，一人實施交通管制，一人與陳男合力圖手推車，將車輛安全移置路邊。陳男對於警方積極給予協助表達萬分感激，幸好有警方主動上前關心，不然事情發生當下真的手足無措。

豐原分局長劉其賢提醒，民眾開車上路前，應先檢查車輛狀況，輪胎、引擎、大燈是否正常，油箱的油是否足夠，並記得定期維修保養車輛，若遇車輛拋錨情事，記得先於車子後方適當處擺放警示標誌並開啟故障警示燈，發揮警戒效果，以維護自身及其他用路人行的安全。