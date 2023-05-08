大陸經濟偵查部門正式對「雪松系」集團涉及非法吸金立案。廣州市公安局黃埔區分局7日下午發佈《關於廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通告》，對雪松控股旗下的廣東圓方投資公司等，涉嫌非法吸收公眾存款立案查處，已對主要犯罪嫌疑人張某等人採取刑事強制措施。

據《證券時報》引述接近廣州經偵人士透露，通告中所揭露的圓方投資只是涉案公司代表之一，許多涉案關聯公司無法逐一列出，所以用「圓方投資等公司」代稱，並透露公告中的張某就是雪松控股的實際控制人張勁。而黃埔公安分局的公告，意味著對「雪松系」公司涉嫌非法吸收公眾存款案的「收網」。

近幾年頂著「世界500強」光環的雪松控股，屢屢爆出涉嫌非法集資、爆雷事件。被質疑從2020年1月起，在雪松控股擔保下，打著「供應鏈金融」幌子，假借各類金交所、產交所、偽金交所通路，有超過350檔違規理財產品對自然人發售，總規模超過200億元人民幣。

但如今這些理財產品的兌付，陷入了全面停滯狀態，讓投資人追討無門。據陸媒調查，這350多檔理財產品背後，構築的是一個龐大融資網路，涉及企業數量高達63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企，甚至還有涉嫌虛假的空轉貿易之上。

另有知情者透露，從2022年下半年起，雪松實控人張勁即處於被「保護」狀態，包括到公司開會，時刻都有公安人員便裝陪同。同時經偵部門對雪松控股的其他高管的要求也是「隨叫隨到、定期報到」。