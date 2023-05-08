吳東進今以新光吳火獅文教基金會董事長名義發表「致新光金50萬股東公開信」，信中表示，他的持股加上新光三越的股份，已經掌握新光集團相關事業所擁有之新光金控股份的三分之二，「建議少數股東毋須浪費資源進行委託書大戰」，只須循往例按各股東持股比例，當選相應之席次，不僅股東間彼此和諧 ，也不會因委託書大戰，破壞金融秩序，可能踩到主管機關之紅線。

吳東進也首度針對新光金併台新金表態，他在信中表示，只要對員工、客戶、股東有利，合併也可以是選項，但目前人壽正值會計制度接軌轉型期，合併不能反映公司隱藏之價值，並非適當時機，且新光金控公司淨值每股超過14元遠高於股價，若以換股或以股價為基礎與其他金控合併，則新光金控股東之權益將大為受損 。

他也提到，目前部分股東背後最上層的新勝公司，原創立時是由吳東進擔任董事長，現卻由台新金負責人吳東亮的夫人彭雪芬擔任董事長，若真合併「未來是否會以新光金控之利益為主，令人質疑。 」

吳東進強調，一旦會計制度2026年接軌後，新壽將有近千億元的隱含利益存在，面對壽險接軌IFRS17及新版ICS之增資需求，他將做好準備配合增資新光金控，以確保公司穩健永續經營。呼籲全體50萬股東珍惜新光金控的價值，勿輕易受有心人士誤導。

以下為吳東進今天於工商時報發表的「致新光金50萬股東公開信」全文：

一、本人身為新光金控創辦人兼最大股東，與公司休戚與共自從先父吳火獅先生辭世後，東進臨危受命接下新光集團負責人的重擔，近四十年來帶領員工走出經營困境，使新光金控日漸茁壯。並帶頭不斷增資下，使新光金控之資本能從創立之初之242億元成長至今日之1,578餘億元，增加資本額1,336億元，本人非常感謝股東、投資機構及同仁的支持。未來面對壽險接軌IFRS17及新 版ICS之增資需求，本人將做好準備配合增資新光金控，以確保公司穩健永續經營。

二、改革、改造還是奪權？本人的持股加上新光三越的股份，已經掌握新光集團相關事業所擁有之新光金控股份的三分之二，建議少數股東毋須浪費資源進行委託書大戰，只須循往例按各股東持股比例，當選相應之席次，不僅股東間彼此和諧 ，也不會因委託書大戰，破壞金融秩序，可能踩到主管機關之紅線。

三、只要對員工、客戶、股東有利，合併也可以是選項本人於2022年8月31日接受工商時報專訪時，針對可能之合併已提出「顧員工、顧客戶、顧股東」之大原則，但目前人壽正值會計制度接軌轉型期，合併不能反映公司隱藏之價值，並非適當時機，且新光金控公司淨 值每股超過14元遠高於股價，若以換股或以股價為基礎與其他金控合併，則新光金控股東之權益將大為受損。目前部分股東背後最上層之新勝公司，原創立時係由本人擔任董事長，現卻由台新金控負責人吳東亮先生之夫人彭雪芬女士擔任董事長，未來是否會以新光金控之利益為主，令人質疑。

四、新光金控體質健全、正派經營、員工盡職，待會計制度接軌後，近千億元隱藏價值將浮現據報載，壽險業面對會計制度接軌與股匯市波動等結構性問題，新光金控擁有4.5兆元之龐大資產，620萬戶保險、銀行及證券客戶，更有條件因應未來之挑戰，更何況一旦會計制度2026年接軌後，將有近千億元之隱 含利益存在，本人在此鄭重呼籲全體50萬股東珍惜新光金控的價值，勿輕易受有心人士誤導。

如今，新光金控董事改選在即，本人在此以創辦人及最大股東之身分，感謝新光金控所有客戶之支持、全體 員工之辛勞，並懇請所有股東能明察是非利害，繼續支持公司經營團隊所提出之重視女性佔比、專業分工及 年輕化之董事名單，以追求穩定與持續之長期獲利。