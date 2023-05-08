中國大陸倡議的一帶一路構想，相關的海外投資正在發生變化。日媒指出，大型基礎設施減少，尖端領域的生物和數位等軟性投資正在增加。

日本經濟新聞以提供外國直接投資相關數據的英國《金融時報》「fDi Markets」為基礎，分析了中國企業在外國設立法人、建立工廠和銷售管道的「綠地投資」的內容，結果發現，成長明顯的是數位領域。與啟動一帶一路的2013年相比，2022年IT資訊技術、通信和電子零件的投資規模增至6倍、達176億美元。

在西非國家塞內加爾，一座與中國合作、於2021年建成的政府數據中心，由中國通信設備巨頭華為技術提供伺服器。塞內加爾還利用中國的資金建設街頭的攝影機和海底電纜，攝影機的訊息在數據中心「利用專用軟體進行分析」。

日本芝浦工業大學準教授持永大指出，「中國自2000年代後半期開始出口在國內完善的數位基礎設施」，並表示「隨著華為擴大海外投資，自2013年前後起，這一趨勢有所加強」。

成長幅度更大的是生物領域。2022年達到18億美元，相比2013年增至29倍，新冠病毒的疫苗開發，便是生物投資的重要象徵。印尼新興企業Etana Biotechnologies獲得中國蘇州艾博生物科技提供的mRNA疫苗開發技術，疫苗工廠於2022年完工，目標是生產1億劑。

報導指出，中國致力於推進成長領域的海外投資，同時正在減少大規模基礎設施的投資。例如，煤炭等化石燃料的開發，在最近10年裡縮減至100分之1；對鋁製造等金屬領域的投資，也在2018年達到高峰後減少。

事實上，軟性領域投資比硬性基礎設施投資的花費更少。從每個項目的投資額來看，化石燃料領域為7.6億美元，礦物領域為1.6億美元，規模較大。相比之下，生物領域每個項目為0.6億美元，IT服務為0.2億美元，投資額較低，外交上的性價比更高。

而針對中國的海外投資，也出現新興市場國家無力償還債務的問題。站在新興市場國家角度來看，如果投資額較小，也容易降低風險。