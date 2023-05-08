2023年已經進入5月份，《搜狐網》命理專欄分享，太陽或上升星座落在獅子座、雙子座和處女座的人，在這個月事業運非常旺，其中獅子座長期累積的壓力能迎刃而解，雙子座在事業上能取得重大突破，處女座則可以走出過去的陰影。

▎獅子座

前陣子的事業壓力讓獅子座有些擔心，但到了5月，你的事業、學業、感情等方面都會因為運勢提升迎刃而解，當你下定決心準備克服危機時，就能得到好的結果，而之前阻礙你的困難只留下好處，經過那些磨練，讓你的能力、抗壓力更強；除此之外，感情方面也有機會開花結果。

▎雙子座

雙子座極具創造力，想法與眾不同，且經常花時間獨處、做自己感興趣的事情，為工作帶來更多的創新，讓你在事業上取得重大突破。在這個5月，你會帶來專屬於自己的事業運，工作效率也很高，能為你爭取到升職加薪的機會，只要有奉獻精神並努力工作，就能收穫好的結果。

▎處女座

5月對處女座來說，是非常關鍵的一個月，在這個月的事業發展，能幫助你走出陰影，事業上也會出現新希望，雖然以後還是會遇到困難，但只要堅持下去、冷靜思考，事情就得以妥善處理，不過也不能因此鬆懈，必須穩住自己的位置，並保持各項能力。