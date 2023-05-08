112年全國小學田徑錦標賽於4日閉幕，新北市新市國小黃品嘉，以強悍之姿，締造100M13.37秒、跳高149cm的突出成績，為新北奪下睽違已久的女子全能運動金牌。

教育局表示，新北市代表隊雖未能挑戰團體總錦標連霸，但在女子組12＊100M打破大會紀錄，共獲得2金、4銀、4銅，各組前8名總計20項，分別獲得國小女子組團體總錦標第三名及國小男子組團體總錦標第五名。

而由三峽國小林子婕、育德國小邱苡潔、林口國小張羽忻、五華國小施育昀組成的女子接力，更在4＊100M接力、4＊200M接力中，飆出新北市代表隊隊史新紀錄。此外，甫於去年10月才踏入田徑圈的文德國小陳予澤，第一天即在個人200公尺項目中勇奪冠軍、第二天再度於100M狂飆速度，展獲第二名佳績。

執行教練陳文祥表示，今年在澎湖的比賽中，除了體育署長親自蒞臨外，此賽會更是唯二以縣市組隊的賽會，可看出各縣市對此賽事的重視程度，及對田徑運動投入的資源。新北小將在賽前集訓時，歷經期中考、各校運動會等因素，仍以絕對信心展現堅強實力，正面迎接各縣市對新北市連霸的挑戰，雖面對的是更強大的對手，但選手們仍以優異成績表現的依然亮麗，雖敗猶榮。