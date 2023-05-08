俄蘇（SU）-27戰機在黑海上空向美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機灑油

在俄羅斯戰機3月中與美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機相撞，導致它墜落黑海後，中國航空專家說，解放軍下一代無人機可以採用「飛翼設計」，以提高匿蹤能力。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，美軍歐洲司令部說，MQ-9無人機有傳統傳統機翼設計，和俄羅斯蘇（SU）-27戰機相撞後墜毀。不過，莫斯科卻加以否認。而西安西北工業大學航空学院教授王正平4月告訴《兵工科技》雜誌，飛翼設計有助於大幅提高飛行速度和機動性，有助於降低相撞風險。此外，這種設計比較容易加強匿蹤性能，或許也有助於避免相撞意外。

廣泛認為，這類機身和尾部連成一氣的固定翼設計較傳統布局有效。王正平指出，「從空氣動力學的角度來看，飛翼布局可以讓飛機發揮最高的飛行效率，繼而帶來高機動性。」而由中天引控科技研製，並於2019年亮相的「飛龍II型」（FL-2）隱形運輸無人機，採用的就是飛翼式設計。同樣的，解放軍下一代轟炸機轟-20，也可望採用這類布局。

「飛龍II型」（FL-2）隱形運輸無人機

然而，中國軍事專家宋忠平說，儘管這設計有優點，但也有缺點。他指出，飛翼設計比較容易結合隱形性能，但由於它們沒有尾翼，因此飛行員比較難操作。另一方面，王正平說，美國無人機3月會和俄羅斯戰機相撞，可能是美軍蓄意採取的行動，以免俄方取得無人機的敏感情資。

而美國駐歐非空軍（USAFE-AFAFRICA）司令赫克爾（James Hecker）3月在聲明中說，MQ-9當時在黑海上空的國際空域執行例行任務，但卻遭俄戰機攔截並撞擊，以致墜毀，並徹底折損。不過，王正平認為，美國空軍公開的錄影顯示，俄羅斯戰機在美軍無人機上傾倒燃油，以「擾亂它的航路或破壞飛機」。他說，要是無人機的發動機被潑上燃油，就可能故障，而無人機一旦故障，就會自動返回基地，或是降落在附近。