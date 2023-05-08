專屬18-21青年的文化成年禮金，即將於6月6日開放領取使用，發放倒數一個月，文化部今（8）日揭曉由簡訊設計操刀的成年禮金「文化幣」主視覺，以青年、山脈為元素的設計風格，展現青春的創意活力。文化部長史哲表示，經過設計師精心設計的主視覺，融入了青年、臺灣山脈、文化、硬幣等意象，為的是希望送給青年一份最珍貴且時尚的成年賀禮，更期盼文化幣能永久成為國人口袋裡與新台幣一般，最想擁有、最常運用的消費金。

操刀主視覺的簡訊設計指出，希望在設計中展現青春的創意活力，因此將「文」和青年結合，讓青年走在台灣山脈上，並結合寓含創意與藝術的符號，展現文化內涵。風格使用帶有筆觸的質感和不規則的排版，呈現出青春中的真實感。而以圓形呈現硬幣的元素，完整象徵成年禮金的所有面向。透過這個設計，希望能讓更多人重視青年前進時會面臨的阻礙，以及他們不屈不撓的精神。

文化部表示，6月6日起，出生日期在2001年9月1日至2005年12月31日的18至21歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，只要下載專屬App後註冊填寫基本資料，即可馬上領取成年禮金1200點文化幣，並可立即使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費。

此外，文化部表示，持續招募成年禮金的藝文消費點，符合成年禮金適用範圍的藝文事業、團體及工作者皆可提出申請，只要填寫基本資料、收款帳戶，經文化部審核通過後，屆時即可透過手機或印出QR Code輕鬆收款。詳細資訊可上官網查詢。