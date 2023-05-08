國內登革熱流行風險日漸升溫，台南市政府登革熱防治中心籲請民眾做好登革熱防疫措施。（洪榮志攝）

台南市2015年登革熱疫情嚴竣，不僅病例高達2萬2760人，還造成112人死亡，事後更遭監察院糾正。時序進入登革熱流行高峰，市府登革熱防治中心為防範登革熱疫情再度暴發，特別邀請台南的女兒知名演員席曼寧擔任登革熱防疫志工，與市長黃偉哲一起入鏡拍攝宣導影片，提醒民眾注意社區環境中的孳生源。

黃偉哲表示，昨天台南終於開始下雨了，但大家在喜悅之餘也要特別注意，下雨之後住家附近是否有積水容器未清，屋頂的偏溝、樹洞或是很難注意到的死角，都有可能孳生蚊蟲，市府也會加大力道，包括各局處、各區的同仁都要動員，大家一起來防治登革熱。

黃偉哲還說，他要特別謝謝席曼寧小姐對防治登革熱的協助，有時候名人的一支影片勝過政府講100句，市府要透過各種管道播放這支影片，甚至是里鄰社區出遊時在遊覽車上也會播放，讓更多市民朋友都能看到，並產生警覺意識。

席曼寧指出，身為台南的女兒，很高興有機會為台南出力，為防治登革熱拍攝宣傳影片；她也稱讚黃市長非常親民、熱情且專業，整個拍攝過程非常迅速有效率。席曼寧還藉機幽默地對黃偉哲說，身為資深美女，她希望不只是拍登革熱防治影片，日後有機會也想拍行銷台南市的觀光影片；黃聽到後也立刻給予正面回應。

登革熱防治中心主任蘇世斌認為，根據疾病管制署統計，今年全國登革熱境外移入病例已達34例，顯見隨著國境開放及檢疫放寬，國內登革熱流行風險也日漸升溫；加上今年東南亞地區登革熱疫情來勢洶洶，必須嚴加防範，呼籲民眾規畫出遊時，也應做好登革熱防疫措施，旅遊前更應做好居家環境積水容器清除及倒置，避免蚊蟲孳生。