一名日籍男子阿健（化名）先前與經紀公司老闆獨處，未料竟遭到老闆強行觸摸下體猥褻，嚇得他報警提告，向老闆追究法律責任。新北地院審結，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月，緩刑2年，並須給付阿健30萬元。可上訴。

判決書指出，男子A為日本籍男子阿健的經紀公司老闆，未料2021年7月間A男竟趁著與阿健在公司獨處之際，未經過阿健同意，強行觸摸把手伸進阿健褲子裡觸摸生殖器，還把手沾上口水後再次撫摸，直到阿健出聲拒絕並堆開A男才作罷。

新北地院審理時，法官指出，事件發生時A男為阿健的經紀公司老闆，身為長官理應照顧年輕的新進人員，卻為了逞個人私慾，對阿健做出強制猥褻行為，破壞阿建對於長官、同事的信賴，也嚴重侵害A男的身心健全發展；考量A男與阿健達成和解，且阿健也同意讓A男請求緩刑等一切情狀，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月，緩刑2年，並須給付阿健30萬元賠償金。可上訴。