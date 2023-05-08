傳民進黨總統參選人賴清德陣營在兩岸論述部分，將聚焦在「和平保台」、「反共不反中」等立場，民眾黨主席柯文哲今酸說，他過去就說過類似的論調，卻被罵中共同路人，如今賴清德怎麼也變中共同路人？這不就代表民進黨以前是雙標嗎？

柯文哲今上午到民眾黨中央黨部登記總統初選，因無其他人登記，故他有望在17日獲得黨內提名。他受訪時表示，長期以來他一直被「某黨」側翼抹紅檳榔、叉燒包、西瓜、紅心芭樂等，怎麼現在賴清德講的都是他講過的？他以前就說過「反共不一定要反中，反中不一定要嗆中」，但他卻被罵是中共同路人，「現在民進黨怎麼說歡迎民眾黨政策跟我們一樣？這不就代表民進黨以前是雙標，是為了抹紅而抹紅」。

民眾黨主席柯文哲在登記參選總統後，隨即消遣副總統賴清德的「反共不反中」的言論是中共同路人。（季志翔攝）

柯文哲說，在民進黨的眼光，只要不聽話就是中共同路人，連立委高嘉瑜、台北市議員王世堅也被說過是中共同路人。他強調，不要用意識型態分裂這個國家，現階段台灣既不可能統一，也不可能獨立，維持現狀是不得已的選擇，如何在現在的基礎上謀取台灣自主、兩岸和平，這才是目標。

柯文哲最後酸說，賴清德過去每天操弄抗中保台、芒果乾，講一大堆，今天怎麼也變中共同路人？