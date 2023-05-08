資深演員王滿嬌因為經常出演阿嬤角色，被封為「國民阿嬤」，出道滿一甲子的她，先前曾因腦栓塞開刀，雖然手術成功，卻有吐血的現象，醫院甚至發出病危通知，昨（7）日她出席活動坦承開刀後遺症，連走路都變得不穩，讓她相當困擾。

王滿嬌昨（7）日出席活動，與藝人唐從聖一起推廣笑的好處，她滿臉笑容的模樣，看起來氣色非常好，不過，她坦言腦部開刀後有留下後遺症，走路會變得不穩，且這問題已困擾她10年，至今都還查不出原因，於是最近決定去看暈眩科，試圖改善身體不適。

而王滿嬌先前因為拍戲，坐在大理石椅上太久，導致大腿肌肉受損，罹患梨狀肌症候群，讓她痛到無法入眠。對此，她也透露已經好很多了，只需要調整坐姿就好。

此外，王滿嬌2014年因腦栓塞開刀，沒想到手術成功後竟胃食道逆流，一直吐血，醫院還一度發出病危通知，經檢查後才發現是因為吃藥時水喝太少，導致藥物附著於胃壁，血管遭藥物腐蝕，引發胃潰瘍。事後她也發文表示，「活到70 （歲）第一次進大醫院，下次再也不敢，現在只望老天保佑」，可見這場大病讓她還心有餘悸。