慶祝苗栗縣百年客家文化慶典「2023頭份四月八靚燈好客節」，台鐵台中鐵路餐廳研製「台鐵靚客便當」，融入客家經典美饌，今（8）日起至5月31日每日中午11點整在台鐵新竹、台中、彰化及新烏日高鐵等便當店販售，每份120元。

台鐵表示，客家庄「一方水土養一方人」，經典客家菜「四炆四炒」八道宴客菜及客家米食「粄」的文化特性，造就出濃厚客家風味美食。「台鐵靚客便當」主菜選用肥瘦適中的五花肉置入鹹香醃料入味，烤成金黃酥脆，是佐飯必備菜色；配菜選用客家庄首選、「四炒」之一的「客家小炒」，非基改豆干與五花豬肉煸出焦香，拌炒蔥白、辣椒及芹菜；再佐甜中帶鹹、粽白相間的米粄，堆疊出層次分明「九層粄」，祈願步步高升的祝福美意。

台鐵表示，「2023頭份四月八靚燈好客節」有「庄神搖滾演唱會」、光影展演、花燈舞競賽、熱鬧市集、遊buy客遊頭份等活動，同時可品嘗「台鐵靚客便當」。便當洽詢專線：台中鐵路餐廳（04）2222-4683，每日限量100份，售完為止。