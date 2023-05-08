新北市議會今日總質詢，民進黨團猛問侯友宜對「一中原則」、「一個中國」與區域和平議題。侯友宜特別要求民進黨團給他一分鐘時間回應指出，在議會殿堂問一個中國、一中原則，他認為一件事很重要，「國家只有一個」，他不能接受用意識型態分裂國家的人，透過斷章取義讓國家內部對立，今天是在中華民國議會開會，都是為國旗、國家宣誓效忠，不要質疑每一個人愛不愛國。

侯友宜強調，他40幾年都奉獻給台灣，大家都台灣囡仔，哪有分你跟我，有些議題不需要對立衝突，這對大家沒幫忙，也是為什麼有些議題沒有直接回應 ，因為挑起意識形態對誰都不好。

張嘉玲今日總質詢問到將在日本舉辦的G7會議，侯友宜表示，我們沒有在這裡面，任何一個經濟體系對全球、台灣都會有影響，相關議題一定會去關注，討論結果對我們會有影響。

侯友宜說，現在也有在提大陸跟非大陸、美國懲罰性關稅，因為台灣在半導體電子產業在全球首屈一指，雖然沒有辦法參與，都必須要關注。

張嘉玲也說，本次G7會討論區域和平議題，是否會影響台灣，侯友宜說，每個國家合作、衝突都會影響台灣，尤其台灣位處太平洋第一島鏈。

對持續被猛問中國相關議題，侯友宜拜託議員給他1分鐘好好回應，他指出，在議會殿堂問一個中國、一中原則，他認為一件事很重要，「國家只有一個」，他不能接受用意識型態分裂國家的人，透過斷章取義讓國家內部對立，今天是在中華民國議會開會，都是為國旗、國家宣誓效忠，不要質疑每一個人愛不愛國。