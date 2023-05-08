花蓮玉里鎮客城鐵橋旁的翠綠稻海裡，近日悄悄地繪上臺鐵經典LOGO，即日起至6月中旬稻米收割前，旅客行經玉里-富里路段時，可自火車車窗飽覽稻田彩繪美景。（臺鐵局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮客城鐵橋旁的翠綠稻海裡，近日悄悄地繪上臺鐵經典LOGO，即日起至6月中旬稻米收割前，旅客行經玉里-富里路段時，可自火車車窗飽覽稻田彩繪美景。（臺鐵局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮客城鐵橋旁的翠綠稻海裡，近日悄悄地繪上臺鐵經典LOGO，每當列車行經玉里-富里路段時，即能見到綠浪裡頭相當顯眼的咖啡色圖樣，即日起至6月中旬稻米收割前，旅客可自火車車窗飽覽玉里稻田的彩繪美景，也是臺鐵局今年首度攜手稻農公司彩繪稻田。

民眾若想在稻田彩繪藝術的現場打卡或近距離欣賞，可騎乘腳踏車自玉里火車站出發，行經玉富自行車道約莫5分鐘後，即可抵達（座標23°19'30.9＂N 121°18’39.9＂E），另也可到玉里興農橋上居高臨下觀賞彩繪美景，且在藍天白雲下搭配綠油油稻田、紅色鐵橋，與疾駛而過的火車合影，畫面相當優美。

臺鐵局表示，火車不僅是單純的運具，透過轉型、結合地方，打造新玩法，除眼球經濟，實質串連地方帶動另一波觀光熱潮，也為7月「仲夏寶島號」暖身，邀請民眾一起到花蓮玉里追火車、看稻田、觀美景、吃美食。

玉里鎮客城鐵橋為兩座拱型紅色鐵橋，與花東縱谷的藍天白雲、翠綠稻田景色形成鮮明對比，一年四季皆有不同景色，春耕時分有波斯菊花海，5至6月及10至12月有金色稻浪，冬天休耕時則會有水面倒影，是花蓮玉里鎮重要地標，也是鐵道迷、攝影迷及觀光客必訪的打卡旅遊景點。