新竹市長高虹安8日舉行記者會，指永恆之丘納骨塔花了超過5億經費，但未周詳考量新竹風雨特性，雨水伴隨風吹大量落入牌位塔位區，已造成嚴重積水等問題。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安8日舉行記者會，指永恆之丘納骨塔花了超過5億經費，但未周詳考量新竹風雨特性，雨水伴隨風吹大量落入牌位塔位區，已造成嚴重積水等問題。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

永恆之丘已連續獲得國家卓越建設獎、公共工程委員會金質獎、德國紅點設計獎及金點設計獎肯定。（陳育賢攝）

新竹市高達5億工程經費的「大坪頂永恆之丘納骨塔」有重大設計問題！新竹市政府8日舉行記者會，指永恆之丘納骨塔建築構造採半開放式設計，但未周詳考量新竹風雨特性，雨水伴隨風吹大量落入牌位塔位區，已造成嚴重積水等問題，市府將編列預算補救，最晚在明年清明前改善完成。

市府同時強調，此工程廠商並無問題，完全照圖施工，但由於幾年前設計已被確定，建築主體也已完成，面對問題只能要逐步解決問題，市長高虹安更提醒民眾，5月15日永恆之丘就要正式啟用，並開放民眾「選位」，市府有責任與義務告知目前暫時會有「風」、「水」方面的問題。

市府民政處表示，其實雨水會大量落入永恆之丘靈骨塔的情況早於去年就被發現，市府雖於去年投入1730萬補救改善，包括2樓增設鋁門窗、遮雨屋簷、5樓增設百葉格柵、天井加蓋透明玻璃等，但仍無法有效遮蔽風雨。

今年4月19日新竹地區降下豪雨，永恆之丘2樓神主牌位區南側，以及祭祀空間均有雨水落入，現場積水不退；另於5樓櫃位區，雨水穿透百葉窗落在牌位櫃位面板情形，都將造成民眾使用上不便，總計影響塔位約有6000個、約占13.71％；影響祖先牌位約4000個、占37.62％。

民政處長嚴翊琦指出，未來將採取短期、中期、長期措施來因應這些遺留問題。短期處置將「充分告知民眾資訊、降下防火鐵捲門阻擋風雨」；中期處置則「進行專家體檢，力拚於明年清明節完成相關改善工程」；長期「針對半開放設計、停車位空間不足、景觀設施耐用度不足等情況研擬改善」。

市長高虹安表示，永恆之丘納骨塔是新竹市民非常關心的重大工程，然而花了超過5億的工程，在去年1場強降雨就造成內部積水、甚至有小瀑布情況發生，當時就已再花千萬補救改善。

但今年4月中旬在即啟用前，又來1場雨，這次仍發現有嚴重積水的問題，包括祭祀區、塔位區、神主牌位區等都受到影響，這些市府都有義務與責任告知民眾。

高虹安強調，這一定有設計上的疏失，但目前看起來，施工廠商完全按圖施工，沒有責任疏失，因此市府在驗收完之後也不能要求廠商加強改善，不過市府仍會編列預算一定會來完成改善。

目前短期的改善方式是遇強風強雨會降下鐵捲門，但如此會影響照明與自然風空調，這部分也要先告知民眾。

高虹安也感慨說，市府花了超過5億，這項工程的設計也的確非常的前瞻、漂亮，同時也得到非常多的獎項，但在實務上卻造成民眾權益受損，這部分也是市府必須讓民眾了解的要務。

民政處表示，新建納骨塔永恆之丘已於4月19日核發建築物使用執照，經5月10日複驗，將於5月15日啟用開放，15、16日將依殯葬管理所於2月1日抽出的選位順序，依次序安排選位，5月17日起則開放民眾自由選位，目前已有700餘人登記。

而永恆之丘規畫設計是於105年12月決標、程決標日期則為107年11月，總經費5億490萬，規畫有塔位4萬3769個、神主牌位1萬634個。

其為全國唯一以無梁柱設計工法，並導入清水模、天井的納骨塔，整體空間通透開放，已連續獲得國家卓越建設獎、公共工程委員會金質獎、德國紅點設計獎及金點設計獎肯定。