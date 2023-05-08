星宇航空6日JX800台北-東京航班飛到成田機場時遇上怪風，2度無法順利降落，轉降名古屋機場，之後又降落2次才順利抵達成田，延誤7小時，也影響後續2航班。不過，當天不只星宇航班受側風影響，最新影片顯示，6日多架班機也因側風影響無法降落，只能重飛或改降，後續航班一樣受牽連。

星宇航空6日JX800台北東京航班飛到成田機場時遇上怪風。(翻攝自youtube)

YouTube頻道「Love Flight Jack」7日發布影片，從櫻之山公園向成田機場拍攝，6日當天許多班機在降落時都因為風切太強必須重飛，甚至有班機早上就抵達成田機場上空，卻到晚上仍在空中盤旋未降落，直呼從來沒見過這樣的事。

影片中澳洲廉航捷星航空在降落成田機場跑道時，因為機身過於顛簸馬上拉高重飛，樂桃航空也在準備降落時遇上怪風，機身被吹到歪一邊向右偏移，又回到空中重飛，華航的班機則是接近跑道時，突然遇上一陣猛烈側風而搖晃，一樣是重飛。

在影片6分50秒左右，星宇航空的班機已決定重飛，卻在上升前一刻出現一陣特別明顯的側風，不只左右晃，還上下搖，像大怒神一樣驚悚，連日本航空迷也在地面下直呼好可怕。之後，德威航空、全日空、阿聯酋航空等也全都降落失敗，可見側風真的又強又猛。