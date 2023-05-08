台灣高鐵公司特別贈送晨光中心家長和孩子往返嘉義、左營的車票，讓親子享受一趟愉快的小遊行。（高鐵公司提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣高鐵公司特別贈送晨光中心家長和孩子往返嘉義、左營的車票，讓親子享受一趟愉快的小遊行。（高鐵公司提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今高鐵嘉義站站長高誌隆代表致贈嘉義到左營的往返車票給晨光智能發展中心親子團。（高鐵公司提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市晨光智能發展中心主要提供嘉義縣、市0至44歲發展遲緩兒童、身心障礙者日間照顧及到宅療育服務，由於照顧慢飛天使需要付出極大的心力與體力，選在母親節前夕，台灣高鐵公司特別贈送晨光中心家長和孩子往返嘉義、左營的車票，讓親子享受一趟愉快的小遊行。

晨光中心副主任邱于倩表示，照顧特殊兒童需要付出無比堅強的心力與體力，每個家庭在背後默默支持慢飛天使的故事，都是一個令人動容的篇章，雖然過程辛苦，看到孩子們逐步成長，就是父母最大的安慰！

邱于倩說，晨光智能發展中心每月服務近100戶家庭，提供認知、語言、社會互動、生活自理等訓練 希望幫助發展遲緩的慢飛天使提升自我潛能，進而發展應對日常生活的能力。

邱于倩說，院生華華2歲時被診斷為自閉症，加入晨光團隊後，華華已能表達和生活自理訓練方法，經過1年多的時間，現在4歲的華華已經可以明確表達出自己的需求。另早產兒奇奇出生後住在小兒加護病房1個多月，在全家人悉心的照顧下，現在的奇奇已經可以準備到一般幼兒園就讀。

為讓慢飛天使與家人共創幸福回憶，今高鐵嘉義站站長高誌隆代表致贈嘉義到左營的往返車票給晨光智能發展中心，高誌隆說，特別贊助晨光智能發展中心扶助的家庭1日遊行程，就是希望慢飛天使及家人能利用高鐵友善、無障礙的乘車環境及服務設施，享受一趟愉快的出遊經驗，豐富他們的生活。