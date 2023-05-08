Somehow (and thankfully) Ryan Yarbrough was able to walk off the field on his own power after getting drilled by this line drive pic.twitter.com/yfbEgyk4Um — Casey Drottar (@CDrottar19) May 7, 2023

堪薩斯皇家8日在主場5比1擊退運動家，先發投手亞布洛（Ryan Yarbrough）遭到強襲球打中面部，嚇壞了在場的人。亞布洛當場痛苦倒地，所幸意識清醒，在防護員攙扶下走出場，觀眾起立為他喝采。亞布洛5.2局失1分摘下勝投，這是他本季首勝，不幸卻以這種方式退場。

第6局上，運動家打者諾達（Ryan Noda）擊出投手前強襲球，亞布洛反應不及，球打在他的臉上彈向本壘，捕手接球傳一壘完成刺殺，這是該局第2位出局者。亞布洛用了66球，他退場時已投滿5局所以保有勝投資格。

皇家總教練昆崔羅（Matt Quatraro）賽後說：「我們嚇到了，整個休息區都沉默下來，幸運的是他還能說話並且保持清醒，他的傷處浮腫也有流血，我們還要讓他接受更多檢查。」亞布洛先前效力光芒，今年是他在皇家的第一個球季，此戰之前他吞了4敗。

A scary moment in the game as Ryan Yarbrough was hit in the face with a line drive.



The Royals' starter was able to get up walk off the field with some assistance. pic.twitter.com/6EOSDjQx0M — A's on NBCS (@NBCSAthletics) May 7, 2023

日籍投手田中將大2020年效力洋基時，意外在模擬賽被隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）強襲球擊中頭部。田中傷癒回歸後在帽子裡加上防護墊，儘管大聯盟有投手專用頭盔，但是球員認為會干擾投球而沒有使用。前紅雀投手迪里昂（Daniel Ponce de Leon）2017年在小聯盟被強襲球打中頭部，那次的傷害相當嚴重，他被送醫緊急做了腦部手術。迪里昂投了4年也沒能站穩先發，目前留在白襪的小聯盟。