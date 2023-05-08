英國《金融時報》7日報導，歐盟已提議對多家中國公司實施制裁，它們被控出售相關設備，可用於支持俄羅斯在戰爭中使用的武器。

報導說，《金融時報》查閱到的制裁名單顯示，七家中國企業已被列入歐盟成員國將於本週討論的新制裁方案。

制裁名單包括兩家大陸公司：三合成半導體（3HC Semiconductors）和金派科技（King-Pai Technology），以及五家來自香港的公司，包括信諾電子（Sinno Electronics）、希舸電子（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments。

此前，金派科技等公司已經受到美國的制裁。美國表示，金派科技是俄羅斯軍工複合體中多個實體的中國供應商。

自俄羅斯14個月前發動對烏克蘭的入侵以來，歐盟已對俄羅斯個人和公司採取了10項制裁措施，造成了俄羅斯經濟困難，使戰爭籌資更加困難。