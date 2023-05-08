美國去年10月對大陸祭出核彈級晶片出口禁令，不過陸方積極力抗美國封殺，根據華爾街日報報導，美國的制裁促使大陸業者加速研發不需依賴美國最新晶片的AI（人工智慧）技術。

該媒體引述研究報告及對員工的採訪指出，大陸科技商正在研究如何透過更少或更低端半導體，就能實現最先進AI性能的技術，並同時研究如何混用不同類型的晶片，以避免依賴單一類型晶片。

報導指出，大陸龍頭業者包括華為、百度和阿里巴巴等，都在尋找方法讓現有電腦晶片發揮更大效用。研究人員和分析師說，若陸方相關研究取得成功，將能讓大陸科技業者挺過美國現有制裁的衝擊，以及更扛得住未來的限制措施。

另根據路透社報導，美國擴大對大陸半導體出口管制，但大陸科技巨頭騰訊仍使用輝達（Nvidia）為大陸市場客製化的晶片，大幅縮短AI訓練時間，凸顯大陸AI產業發展，並沒有因為美國制裁而放緩。