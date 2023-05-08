新北市長侯友宜被視為國民黨最有可能徵召的總統人選，民進黨新北市議會黨團在近日市政總質詢上，不斷質疑新北市長侯友宜「國政議題」的立場。對此，新北市議會國民黨團大酸，綠營這些問題，應該要由執政者副總統賴清德來回答。畢竟賴已確定要選總統，這些重要議題卻沒有發揮空間，還被自家人晾在一旁，怕會「孤單寂寞覺得冷」。

面對綠營近期關注侯友宜國政立場，國民黨團書記長廖先翔說，謝謝民進黨議員的禮遇與重視，讓新北市議會瞬間升級成立法院，所有問題都與國政有關；新北市議員呂家愷認為，或許是民進黨地方人士，對於中央過去處理民生議題感到無力，包括缺蛋、缺藥以及物價飆漲，民進黨的政策都讓民眾不滿意，他也能理解這對綠營基層是很大的壓力。

新北市議員陳偉杰直言，不難想像他們對目前對中央政府的無奈，只好將重責大任寄望於侯友宜身上。黨團副書記長江怡臻提及，看到民進黨為了打侯友宜，連投影片都做得如此倉促，把國家打成「過家」，真的是「無心問政」的最佳典範。

呂家愷進一步說，感謝民進黨議員提醒國人，在民進黨長期執政下，我們到底只剩多少個邦交國，還讓過去穩定和平的臺海區域，不僅貿易交流處處碰壁，還變得危機四伏，他認為烏克蘭與俄羅斯長達一年的戰事，給台灣的經驗應該是避戰，而不是挑起戰事。中央政府不檢討自已，永遠把責任推給對岸，更別忘了總統蔡英文過去新南向政策，推動8年的成果有多麼失敗。

呂家愷說，感謝民進黨議員選邊站，拋了一堆總統議題給侯友宜市長，殷切期盼希望他答覆，呂家愷直言，這麼多重大議題，民進黨基層卻忘了給賴清德發揮空間，不知此時此刻賴清德是不是孤單寂寞覺得冷。

另針對民進黨議員們十分關心的能源問題，呂家愷則提醒民進黨，距離蔡英文提出的「2025非核家園」剩下不到2年的時間，與其關心侯友宜的國政立場，民進黨內部是不是該開始準備「能源政策跳票」的說詞？呂家愷籲，上周五起民進黨相當關心侯友宜的國政態度，但他認為在議會殿堂中，應優先關心地方民生議題，不要把議會當成自己的秀場，更別急於為了獲得賴清德的信賴，而不顧選民的期待，更何況民進黨在國政上，還欠台灣人民的「很多交代」。

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