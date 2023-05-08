霹靂小組戰警目擊車禍，立即協助受傷老婦人止血。（警方提供）

霹靂小組戰警順利查獲毒品。（警方提供）

新北霹靂戰警緝毒 見車禍秒變身救護天使

新北市保安警察大隊霹靂小組戰警日前在三重區查緝毒品時，一旁突然傳來車禍聲響，只見一位白髮老婦跌坐路中，右小腿撕裂傷血流如注，警員廖舜隆立即上前，取出止血帶幫老婦止血，並陪伴等候救護車到場，其他員警則順利查獲毒品，霹靂警網同時間分頭完成緝毒與救護，圍觀民眾不禁頻頻稱讚。

霹靂小組警網本月3日晚間車巡至三重正義北路時，見1輛租賃小客車違停，遂停車進行盤查，見駕駛43歲黃姓男子神色慌張，員警即持手電筒掃視車內，果然在車內發現吸食器及不明白色粉末，員警要求黃男下車受檢，並測試不明粉末是否含有毒品成分，此時，一旁突然傳來撞擊聲，轉頭即見1名老婦人被機車撞倒，表情痛苦坐在路中，右小腿鮮血汩汩流出，警員廖舜隆見狀，立即上前協助。

廖員取出隨身備用的止血帶，先幫老婦緊急止血，並在旁陪伴安撫，等候救護車到場；同網員警則繼續查緝毒品，從車內起獲海洛因3.9公克、安非他命17.4公克、吸食器、針筒、夾鏈袋及磅秤等證物，將黃男依毒品罪嫌逮捕偵辦。

稍後救護車到場，將老婦人送醫救治，霹靂小組戰警也順利起獲毒品，逮捕嫌犯，同時完成緝毒與救護，在場圍觀的民眾不禁舉起大拇指稱讚。

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