高雄市議員陳致中涉犯洗錢罪將入獄，由於行政院所提出「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」中，涉犯「洗錢防制法」將終身不得參選，若未來立法通過，陳致中便就此退出政壇，其父、前總統陳水扁多次為此請願。民眾黨主席柯文哲今也聲援陳水扁，表示特別訂一個法律，從長期來看不合理，既然台灣有褫奪公權的法律就按照規定就好。

陳水扁今參加凱達格蘭基金會新台灣國策智庫舉辦的《公職人員選罷法》第26條修法爭議研討會。今早登記黨內總統初選的柯文哲被媒體問到，會不會覺得陳水扁變成民進黨總統參選人賴清德的燙手山芋？柯文哲回應，法應該一致，若中華民國有褫奪公權的規定，為何還要另外訂一個？他不贊成。

柯文哲說，判什麼刑、褫奪公權多久，就按照規定處理就好，現在特別把某幾個罪名定為「終身不得參政」，那更生人協會是做什麼用的？他認為，政治是一個價值，不要為了短期利益犧牲長期利益，有時候某時間點表達自己很高尚，就特別定個法律，從長期眼光來看不合理。