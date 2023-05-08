新台灣國策智庫今天舉辦《公職人員選罷法》第26條修法爭議研討會，日前為兒子陳致中將被裭奪公權請命的前總統陳水扁今天臨時決定北上出席記者會。陳水扁到場後僅默默低頭做筆記，被媒體點名要求回應時也表示，「沒有記者在問記者的」，強調他今天他只是來旁聽，聽聽老師們的高見。

陳致中涉洗錢案判刑1年將入獄，阿扁日前到總統府、行政院和4大立院黨團請願，認為對於輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，處以終身裭奪參政權具有違憲的爭議。

新台灣國策智庫今天舉辦《公職人員選罷法》第26條修法爭議研討會，由台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍教授主持，立委莊瑞雄、教授張正修、律師江榮祥、教授朱武獻、教授吳景欽、教授涂予尹、教授陳俐甫、教授曾建元等人報告並與談。

陳水扁和凱達格蘭基金會今早發出「阿扁第一次參與採訪」的採訪通知表示，陳水扁今早會出席研討會旁聽。陳水扁到場後面對媒體詢問不發一語，也未受訪，僅表示「研討會要開始了」，隨後就默默坐在座位上認真做筆記。

會後媒體提問，點名要求陳水扁回應，如何避免讓《選罷法》變成「陳致中條款」？陳水扁堅持不受訪，僅拿起麥克風表示，「沒有記者在問記者的」。

他強調，今天他是來旁聽，聽聽老師們的高見來上課充電，也把重點記下來來，他是「另類記者」、「偽記者」，要求有牌照的記者們不要問他，「今天也不談個案」，隨即不再回應。