不少人會到咖啡店等餐飲場所談生意，一名男網友抱怨，昨晚有3人到他工作的小吃店，使用小吃店的桌椅2小時，沒有點任何餐點就走人，讓他傻眼說「起碼也打個招呼，現在的人都不會不好意思」，貼文吸引6千多人關注，網友搖頭怒轟「臉皮超厚，現在連路邊小吃攤也被當超商使用。」

原PO今（8）日凌晨於臉書社團《爆廢公社》指出，3人到他工作的小吃店，一坐就是2個小時，沒有點任何餐點，聊完公事拍拍屁股走了，他氣炸「連一碗飯都沒點，不然也打個招呼，現在的人都不會不好意思。」

從他上傳的照片來看，3人占用一張桌椅，其中身穿白襯衫、黑西裝褲的男子疑似為業務，正和對面穿墨綠色T恤的男子談話，桌面除了平板和手機，沒有任何餐點。

貼文引發逾6千名網友關注，「最少也去超商買個10元麥香很難嗎？」、「現在連路邊小吃攤也被當超商使用，笑死欸」、「完美呈現，自己不尷尬，尷尬就是別人」、「台灣日常了啦」、「麥當勞就是這樣倒的吧？」、「麥當勞和便利商店常常看到這種情況啊，吃的、喝的都是外帶進去的」、「臉皮厚得都可以擋子彈了」。

另也有人建議原PO，若下次再碰到類似情況，直接上前拿出菜單，「衝過去丟菜單」、「直接拿菜單問他要吃什麼啊！跟他客氣啊」、「直接上菜單，不點的就滾蛋」。