日本藏壽司集團在佐藤可士和操刀下，2020年以來在日本東京及大阪陸續開設4家全新型態的「全球旗艦店」。此次在高雄打造首家海外全球旗艦店，占地面積達2千坪、客席數達288席，無論是面積及客席數均為全球最大，結合餐飲及遊戲體驗，可望成為高雄新地標。

亞洲藏壽司董事長暨總經理西川健太郎致詞時表示，藏壽司2014年來台迄今邁入第9年，高雄時代大道店對公司而言是遠大夢想。在看到由佐藤可士和操刀的東京淺草全球旗艦店開幕時，就想著在台灣打造海外首間全球旗艦店的計畫及可行性。

西川健太郎表示，雖然此計畫受疫情影響一度中止，推動過程中亦遭遇諸多困難，但仍然沒有放棄成就夢想，希望這家具指標性的門市能獲得大家喜愛。未來在台灣將持續展店，並將進軍其他亞洲國家計畫，預計今年內將進軍中國大陸上海、開出首家門市。

而亞洲藏壽司母公司、日本藏壽司集團社長田中邦彥因接觸確診者而未能親自出席，他透過西川健太郎表示，藏壽司目前在日本有530家門市，海外則有美國46家、台灣50家門市。為了集團營運的持續成長，認為在其他國家積極展店是不可或缺的。

田中邦彥認為，藏壽司高雄時代大道店為集團第5間、海外首間旗艦店，無論面積或客席數都是全球最大，此家門市的開幕可視為集團跨足世界、加速擴張的訊號，希望至2030年，藏壽司的海外門市家數可達現在的4倍、達400家規模。